聯嘉光電擬成立投控公司！1:1換股 8月15日轉換下市

車用LED模組廠聯嘉（6288）光電14日晚間召開重大訊息記者會，宣布董事會已決議通過，擬以股份轉換方式，新設「聯嘉光電投資控股股份有限公司」（簡稱聯嘉投控），並由聯嘉投控取得聯嘉光電百分之百股權。聯嘉光電將依相關法規申請終止上市，未來改由聯嘉投控申請股票上市。

聯嘉光電財務長林君宙於記者會中說明，為因應未來多元化經營與永續發展目標，並進行全方位的策略規劃，公司經審慎評估後，決議進行組織架構調整。

根據規劃，聯嘉光電將以1股普通股，換發聯嘉投控1股普通股，股份轉換基準日暫定於2025年8月15日。股份轉換完成後，聯嘉光電將成為聯嘉投控百分之百持股的子公司，並依法終止上市及撤銷公開發行。聯嘉投控將依證券交易所相關規定，辦理其股票的上市掛牌交易。

公司強調，現有股東持有聯嘉光電股份而轉換為聯嘉投控普通股，其股東權益並不會因本次股份轉換而受影響。

聯嘉光電表示，透過此次組織架構重整，未來將以聯嘉投控作為集團的控股平台，更有效地推動多元事業體的發展，並強化資源整合與共享，提升整體經營效率及企業價值，目標是持續為股東創造長期穩健的報酬。

同時，聯嘉也重申將持續秉持對ESG永續發展的承諾，以健全的公司治理為基礎，建構永續經營體系，積極實現企業對環境保護與社會責任的使命，邁向集團永續發展的長遠目標。