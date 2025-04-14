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航海王台驊買進陽明4,300張、金額達2.92億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台驊控股（2636）再以平均67.88元買進陽明海運（2609）4,300張，總金額達到2.92億元。

台驊14日公告在1月9日至4月14日累積取得陽明海運持股， 均價為67.88元，近期美國貿易政策衝擊股市，股價受到影響，陽明14日上漲5.2元、漲幅7.6%，以73.6元作收。

台驊總經理顏益財認為今年貨櫃運價的變數多，可能是悲傷和驚喜交織，但今年長約價格一定會漲，因為市場變化太大，美國總統川普政策一直在改變，今年是「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，所以船公司跟客戶簽長約是一定要漲價，會有各種附加條件，因應市場未來變化。

在此之前，台驊3月也公告買進長榮（2603）股價達3.32億元。

台驊 陽明海運

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