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三能擴產 印尼新廠啟用

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

亞洲最大烘焙器具製造廠三能-KY（6671）昨（14）日宣布，位於印尼的新廠落成啟用。三能-KY執行長蕭凱峰表示，新廠將成為三能集團在東南亞地區的生產據點，進一步擴大生產規模、整合上下游供應鏈效率。

蕭凱峰表示，這座工廠已初步完成試產階段，預計自下半年起全面投產，首批產品將供應印尼市場，並逐步外銷至東南亞其他國家，以及回銷至集團各子公司，提高產品競爭力。

三能3月合併營收1.96億元，月增77.4%、年增15.5%%；累計第1季合併營收4.36億元、年增0.8%，為歷史同期次高。針對美國對等關稅新政近期市場，三能強調，公司產品以內銷市場為主，出口至歐美的比重不到3%，影響非常小。

法人指出，最近市場觀望氣氛濃厚，預期三能第2季營運約與第1季持平；而隨著印尼新廠投產，下半年可望逐季增溫。三能去年東南亞市場占整體營收比重約8%，預期今年可突破10%以上，其中印尼市場營收力拚翻倍。

印尼 東南亞 營收

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