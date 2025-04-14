皇翔買299張台積股票

皇翔（2545）昨（14）日公告，在2024年12月13日至今年4月14日買進台積電共299張股票，交易總金額約3.11億元，每股平均價格1,042.91元，持股比例0.001%，取得目的為提高公司之資金運用效益。若以昨日台積電收盤價865元計算，帳面潛在虧損約5,292萬元。

皇翔建設看好AI科技帶動相關需求，去年12月先買進廣達電腦逾千張股票，後又陸續買進台積電股票。皇翔財務部副總暨發言人游玉華指出，儘管短期股市受到川普政策震盪劇烈，但長期還是看好AI科技趨勢以及台積電的營運發展。

游玉華指出，公司原先就有持有台積電股票，據去年第4季財報，皇翔建設持有約125張台積電，後續買進是為了攤平台積電成本，只是沒想到會遇到川普關稅政策造成全球性股災，未來還是會適時逢低買進台積電股票。