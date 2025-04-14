快訊

關稅震撼彈！新台幣逆勢狂升1.95角 成交量爆史上第6大

新北塭仔圳施工挖破瓦斯管 人員搶修現已止漏

皇翔斥資3.11億元買進299張台積電 每股平均價1,042元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
皇翔董事長廖年吉。（聯合報系資料庫）
皇翔董事長廖年吉。（聯合報系資料庫）

皇翔（2545）14日公告，在2024年12月13日至今年4月14日買進台積電（2330）共299張股票，交易總金額約3.11億元，每股平均價格1,042.91元，持股比例0.001%，取得目的為提高公司之資金運用效益。若以今日台積電收盤價865元計算，帳面潛在虧損約5,292萬元。

皇翔建設看好AI科技帶動相關需求，去年12月先買進廣達電腦逾千張股票，後又陸續買進台積電股票。皇翔財務部副總暨發言人游玉華指出，儘管短期股市受到川普政策震盪劇烈，但長期還是看好AI科技趨勢以及台積電的營運發展。

游玉華指出，公司原先就有持有台積電股票，據去年第4季財報，皇翔建設持有約125張台積電，後續買進是為了攤平台積電成本，只是沒想到會遇到川普關稅政策造成全球性股災，未來還是會適時逢低買進台積電股票。

值得注意的是，這不是皇翔第一次持有非相關產業的投資標的，過去在「航海王」投資熱潮時期，皇翔建設就有買入長榮、萬海、陽明等股票，經查，當時在2021年5月下旬時，皇翔持有3檔航運股就已獲利約2.23億元，不過後續在7月遇到航運族群暴殺，於是決定停損，認賠約8,500萬元，不過整體來看，應該還是為獲利的狀況。

本業方面，皇翔去年受惠完工交屋潮，營運表現相當亮眼，2024年稅後純益29.66億元，年增289％，每股稅後純益（EPS）達9.05元，擬配發每股現金股利4.5元，配發率49.7％。

皇翔近年啟動多元化開發策略模式，積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更案永和大陳單元3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。

此外，皇翔目前手上還有「敦南SOGO館」改建案，據台北市都更服務審議平台，預計規劃興建地上33層豪宅。

台積電 皇翔

延伸閱讀

台股轉多四訊號亮了 本周指數有望收復2萬大關

台積電蓋熊本二廠 再傳延後

美國關稅戰 AI伺服器急單大噴發

八檔科技股 大和點讚

相關新聞

皇翔斥資3.11億元買進299張台積電 每股平均價1,042元

皇翔（2545）14日公告，在2024年12月13日至今年4月14日買進台積電（2330）共299張股票，交易總金額約3...

關稅不確定性高 黑松：消費信心受衝擊

食品大廠黑松邁入100周年，董事長張斌堂今天表示，面對美國啟動對等關稅，市場充滿不確定性，即便是美國也還沒有明確的方向，...

高雄銀股利配發率超過100%創新高 激勵股價走揚

高雄銀行（2836）上周五董事會決議去年盈餘分派，普通股每股配發股利0.6元，股利配發率拉高到109%創紀錄，今天股價受...

寶綠特 今年拚績增20%

寶綠特-KY（6887）利用該公司在回收產業鏈垂直整合優勢，為客戶提供一站式解決方案，並擴大化學纖維和再生聚酯纖維生產線...

營建族群 高殖利率護體

川普關稅衝擊股市，業內認為，高殖利率營建族群可望成為這一波避風港，其中，愛山林（2540）及名軒兩家營建公司股利政策近期...

華城、士電 等待美國契機

川普關稅政策引起市場關注重電外銷發展，包括華城（1519）、士電均指出，美國基礎建設仍帶來強勁的電力設備需求，市場商機持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。