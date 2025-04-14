皇翔斥資3.11億元買進299張台積電 每股平均價1,042元

皇翔（2545）14日公告，在2024年12月13日至今年4月14日買進台積電（2330）共299張股票，交易總金額約3.11億元，每股平均價格1,042.91元，持股比例0.001%，取得目的為提高公司之資金運用效益。若以今日台積電收盤價865元計算，帳面潛在虧損約5,292萬元。

皇翔建設看好AI科技帶動相關需求，去年12月先買進廣達電腦逾千張股票，後又陸續買進台積電股票。皇翔財務部副總暨發言人游玉華指出，儘管短期股市受到川普政策震盪劇烈，但長期還是看好AI科技趨勢以及台積電的營運發展。

游玉華指出，公司原先就有持有台積電股票，據去年第4季財報，皇翔建設持有約125張台積電，後續買進是為了攤平台積電成本，只是沒想到會遇到川普關稅政策造成全球性股災，未來還是會適時逢低買進台積電股票。

值得注意的是，這不是皇翔第一次持有非相關產業的投資標的，過去在「航海王」投資熱潮時期，皇翔建設就有買入長榮、萬海、陽明等股票，經查，當時在2021年5月下旬時，皇翔持有3檔航運股就已獲利約2.23億元，不過後續在7月遇到航運族群暴殺，於是決定停損，認賠約8,500萬元，不過整體來看，應該還是為獲利的狀況。

本業方面，皇翔去年受惠完工交屋潮，營運表現相當亮眼，2024年稅後純益29.66億元，年增289％，每股稅後純益（EPS）達9.05元，擬配發每股現金股利4.5元，配發率49.7％。

皇翔近年啟動多元化開發策略模式，積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更案永和大陳單元3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。

此外，皇翔目前手上還有「敦南SOGO館」改建案，據台北市都更服務審議平台，預計規劃興建地上33層豪宅。