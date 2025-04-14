關稅不確定性高 黑松：消費信心受衝擊

食品大廠黑松邁入100周年，董事長張斌堂今天表示，面對美國啟動對等關稅，市場充滿不確定性，即便是美國也還沒有明確的方向，以內銷市場來說，都還需要觀察，並不會有即刻性的反應。

「股市波動性大，消費信心一定會受到衝擊。」張斌堂表示，鋁錠等原物料價格肯定會持續上漲，但現在看到的不是產品的成本，而是消費信心，會受到經濟環境、社會氛圍影響，而購買快速消費品需要衝動，所有的公司都面臨一樣的問題。

黑松第一季營收22.29億元，年減15%，張斌堂指出，現在購物衝動會受到影響，因此今年至目前為止營收是雙位數的衰退，跟過去情況完全不同，而成本一定需要時間吸收後再反應，獲利衰退可能會更大。

張斌堂表示，未來將持續以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」四大企業願景為核心，積極推動飲料產品創新、擴展酒類事業版圖、強化保健產品研發，為消費者創造更多歡樂時刻、打造健康生活。

張斌堂指出，黑松從飲料事業起家，旗下品牌黑松沙士更成為具代表性的國民飲料，但為了持續穩健成長，就要打破原有框架，近15年來，黑松逐步拓展酒類品牌代理領域，成功建立營運的第二成長曲線，積極落實「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」三大企業營運方針，從核心本業出發，壯大酒類代理版圖並發展保健事業，為企業營收挹注強大動能。

張斌堂也說，黑松的營收從10年前的64億元，至今已突破百億的佳績，而展望未來，黑松將持續貼近市場趨勢，提供符合消費者需求以及創新體驗的健康歡樂產品。

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