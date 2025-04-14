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14家金控3月獲利年減34% 法人目前相對看好這兩檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

14家金控公司3月合計自結稅後純益386.1億元，月減18%，年減34%，其中，銀行為主金控下滑幅度較少，表現優於壽險及證券為主金控，投顧法人現階段金融股投資相對看好中信金（2891）、玉山金（2884）等兩檔。

大型本國投顧分析，14家金控3月合計稅後純益年減34%，其中，銀行為主金控獲利年減8%，主要受惠淨利息收入、財管手續費收入仍維持一定水準，及呆帳提存減少，優於壽險為主金控獲利衰退55%、證券為主金控獲利下滑36%。

法人表示，美國總統川普自4月2日提出新關稅政策以來，資本市場波動加劇，市場對今年美國降息預期擴大為4至5碼，但美聯準會官員對利率看法為持續觀察關稅對通膨影響。

雖然川普於4月9日宣布對等關稅措施暫緩90天，進入貿易逆差、匯率操縱及非貨幣關稅等相關議題協商，有助短期金融市場回穩，預期未來供應鏈移轉及周轉金放款放款回升提升台灣銀行放款動能，包括玉山金、中信金、兆豐金（2886）及第一金（2892）等銀行為主金控為海外布局完整的主要受惠者。

壽險為主金控雖然受惠短期資本市場反彈，但未來匯率及股市波動加大仍影響今年獲利動能，中租（5871）則因中國大陸關稅加大，可能使位於當地的資產品質進一步惡化。

法人目前對於今年金融股順序為銀行優於壽險、證券，相對看好受惠銀行淨利息及手續費動能維持、現金股息殖利率優於同業的中信金、玉山金等。

中信金 玉山金

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