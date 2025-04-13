華城、士電 等待美國契機

川普關稅政策引起市場關注重電外銷發展，包括華城（1519）、士電均指出，美國基礎建設仍帶來強勁的電力設備需求，市場商機持續成長中，仍積極評估外銷訂單與市場，預期美國市場將可望出現轉機。

華城指出，美國總統川普所推出的對等關稅政策對所有台灣除了半導體、藥品等以外所有外銷美國產品的影響是全面性的，但電力設備仍是美國現階段基礎建設中極重要設備且仍供不應求，仰賴進口比例高。

面對川普關稅政策，華城指出，公司外銷團隊已於去年底川普總統上任時，即啟動新接訂單合約加入售價含關稅變動吸收條款，對於先前已接訂單也同步積極與顧客進行友好協商轉嫁或部份分擔以降低該政策之影響。此外，除了外銷美國市場持續接單並以上述方式積極因應外，在國內市場及其他外銷市場仍持續穩定成長經營中，故該關稅政策對整體營運影響仍在可控範圍內。

士電表示，外銷市場非常多元且分散，主要以北美加拿大、美國、墨西哥、日本、東南亞、中東等，像是越南廠也是以供應越南當地及東協市場為主，因此研判受影響程度較小。

針對美國市場需求，士電認為，現階段美國電力市場需求仍然𣈱旺，包括基礎建設、AI供應鏈、資料中心、太陽能光儲等，但是美國內部電力業者僅能提供20％產能，其餘仍需外購，未來還是會積極布局發展，不放過任何機會。