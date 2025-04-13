藥華藥 擴建台中廠產線

藥華藥（6446）近日表示，該公司台中廠的第二條產線已經擴建完成，兩條產線可供應近5萬名以上病患；另一座竹北廠預計2026年投產。不過藥華藥的新藥Ropeg目前是透過美國專業針劑充填與包裝代工廠Pyramid Laboratories Inc. 進行下游最後量產，並不受美國對等關稅影響。

藥華藥表示，美國今年4月宣布將實施「對等關稅」政策，但根據美國政府公告之行政命令，藥品與半導體等項目被列入「豁免清單」。藥華藥輸往美國之藥品所使用的海關進口稅則號列（HTS Code）已明確列入豁免範圍。

藥華藥表示，該公司自行研發的長效型干擾素Ropeg生物藥劑（Drug Substance, DS）由台中廠生產製造，再委由位於美國南加州的Pyramid Laboratories Inc. 進行產品充填與包裝為針劑藥品（Drug Product, DP）後，由藥華藥美國子公司於美國上市銷售，一切符合美國之標準與法規要求。