營建族群 高殖利率護體

川普關稅衝擊股市，業內認為，高殖利率營建族群可望成為這一波避風港，其中，愛山林（2540）及名軒兩家營建公司股利政策近期可望出爐，由於上述兩家營建股去年獲利都改寫歷史新高紀錄，股息配發計畫備受矚目。

愛山林近年積極啟動推案計畫，並轉型為建設公司，去年自建案執行超過600億元，受惠代銷與建案完工入帳，林2024年稅後純益19.02億元、年增26.1%，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）3.07元。

愛山林指出，未來自建案的比例將愈來愈高，代銷比例會逐漸減少，今年仍如期推出逾1,000億元案量；總計2025年集團要推出逾3,000億元的案量。

值得一提的是，面對川普關稅、打房等雙重影響，愛山林打出「讓利策略」，且董事長祝文宇對市場信心喊話，他認為，只要銷售策略對，產品規劃完善、地點優勢，年輕人對買房的剛性需求大，因此不怕住宅賣不掉。

名軒方面，則是去年在百億造鎮大案「名軒海樂地」交屋入帳下，推升全年營運來到高點，2024年稅後純益26.27億元，年增52.4%，每股稅後純益（EPS）7.17元，創下歷史新高。

名軒指出，今年入帳主力仍是「名軒海樂地」，且淡江大橋可望在2026年完工，將助攻淡海的發展與剛性需求，加上淡水房價基期相對較低，具有優勢，預期今年可持續銷售交屋認列。

法人認為，近期川普關稅政策衝擊股市，但營建股因為屬於完工認列法，過去兩年的房市熱潮，將在今年起進入完工潮，因此未來3到5年的業績大致底定，而市場向來最關心營建族群的配息政策，這一波股市震盪，反倒讓高殖利率題材顯得相對穩健。