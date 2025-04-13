美中關稅戰原油期貨大跌 塑化Q2恐旺不起來
美中關稅戰持續升級，引發全球經濟衰退疑慮，目前已導致歐美原油期貨一度跌至四年低點，恐讓進入第2季旺季的塑化業旺季不旺。
市場人士指出，第2季一向是石化原料上下游需求旺季，加上亞洲預計有14座輕油裂解廠將停車歲修，合計年產能1,100萬公噸，將影響乙烯供應量130萬公噸，供需轉變，石化業原本看好將可迎來新一波補貨潮。
詎料美國川普政府本月2日宣布對等關稅政策威脅全球能源需求，加上石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外擴大增產，供應過剩風險上升，讓歐美原油期貨一度跌破每桶60美元，為近四年新低。
雖然美國表態可能終止伊朗石油出口以迫使伊朗達成核子協議，兩大原油期貨價格11日漲逾1美元。惟川普宣布對中國關稅提高至145%，中國也回敬對美國商品徵收125%的關稅；中美兩大經濟體爭端可能會減少全球貿易量，對全球經濟成長造成壓力，並壓縮對石油需求。
美國能源資訊署（EIA）即下調全球經濟成長預測，並警告關稅可能對油價造成沉重打擊。EIA也下調今明兩年美國和全球石油需求預測。面對上述情勢，造成以大陸為主的石化原料市場嚴重恐慌，貿易商悲觀情緒濃厚，欲降價拋貨，但因內、外貿製品企業訂單均受影響，實際成交非常清淡，各項泛用樹脂行情加速走跌。
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