岱宇 切入電動自行車

健身器材製造大廠岱宇國際（1598），與深耕物聯網、汽車電子及能源管理解決方案的系統電子工業，昨（11）日共同宣布雙方將展開策略合作，結合各自的專業與優勢，共同拓展電動輔助自行車市場。

雙方強調，此次合作秉持著互惠互利的原則，結合岱宇國際在電動輔助自行車的設計製造能力，以及系統電子在關鍵零組件的技術優勢，共同面對市場挑戰，為股東創造更大的價值。

岱宇國際近年積極布局綠色交通產業，專注設計打造高品質的電動自行車，去年5月啟用位於台中市大甲區的電動輔助自行車研發製造新廠，同區第二廠房也將於今年完工。

系統電子成立於1977年，40多年來致力於運用先進技術，為各產業提供優質產品與整合性解決方案。其核心業務涵蓋汽車電子解決方案，並已開發電動輔助自行車相關產品。