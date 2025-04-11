百和 第1季每股賺1.54元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

鞋材大廠百和（9938）昨（11）日公布3月及第1季自結損益，3月稅後純益2.21億元，每股稅後純益0.74元；累計第1季稅後淨利4.59億元，季增65.1%、年增38%，每股稅後純益1.54元，獲利為近11個季度以來高點。

集團另一家百和興業昨日也公告3月及第1季自結合併損益，3月稅後純益1.18億元，每股稅後純益0.3元；累計第1季稅後純益2.07億元，季增444.7%、年增206.1%，每股稅後純益0.52元，也是近11個季度以來高點。

美國總統川普宣布，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施。百和表示，截至目前為止，百和集團各地子公司一如往常運作，並未接到品牌或鞋廠、成衣廠任何調整訂單的訊息。

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