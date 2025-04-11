中華車、三陽、和泰 強攻商用車
股災之後，民眾換車意願長期勢必跟著下滑，國內的汽車者中華車（2204）、三陽工業及和泰車瞄準商用車市場，商用車成為今年兵家必爭之地。中華車推出的商用車款J space、和泰車Townace第1季都熱賣，南陽現代Porter於3月銷售也創同期新高；今年三家車商的商用車銷售力道加大，商用車成為獲利成長新動能。
商用車屬於剛性需求，商家對於商用車的汰換需求相對穩健，和泰車推出Townace廂型車之後，更吸引特定族群，除了平常作為商用需求之外，假日把廂型車用於休閒用途。
相對於今年前三月整體車市規模較去年衰退約一成，小型商用車輕型級距需求相對強勁。
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