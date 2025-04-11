大成 2025年獲利會更好

大成（1210）集團昨（11）日召開法說會，董事長韓家宇表示，今年台灣、東南亞及美國等地都將擴大投資，大成全年營收、獲利有望比2024年還好。針對美國關稅議題衝擊國內肉品產業，韓家宇坦言，市場變化難料，目前還在密切觀察中，但同時也呼籲政府，消費者應當有「知的權利」，肉品溯源應確實揭露於大眾。

在美國總統川普關稅大刀下，市場關注美國雞肉、豬肉等肉品可能將零關稅來台，對台灣本土農畜產業造成衝擊。韓家宇分兩個面向說明，針對美國肉品可能大量銷往台灣，認為政府應做好肉品溯源。

至於美國關稅政策對大成的影響，韓家宇表示，由於大成在台灣與大陸地區主要都是做內需市場，影響不大；印尼廠則有約15%的水產加工產品外銷美國，雖目前關稅政策暫緩實施，但等90天期限到後產生的變化還很難說。

大成2024年營收1,027.5億元，稅後純益為35.3億元，每股純益4.21元，皆創歷年次高紀錄；今年首季營收255.42億元，年增0.94%，韓家宇表示，看好海內外投資事業，2025年營收、獲利有望再攀新高峰。

大成今年在海內外大舉擴大投資，台灣市場方面，大成表示，今年資本支出最少增加12億元。其中，水產飼料廠、土雞加工廠、白肉雞分切廠、全能生技廠、萬能生醫二廠等在今年都將投產，合計貢獻年營收約達36.5億元，另有寵物食品廠與昭成蛋品深加工廠正在規劃中。

海外市場方面，大成表示，今年越南養豬廠與印尼水產加工廠也將投產，預估貢獻一年營收9億元；中國大陸食品廠的月產能達1萬噸，也計畫擴建食品加工廠。

大成於2024年收購美國春捲食品加工廠，去年獲利超過260萬美元。大成看好獲利表現，今年將斥資擴建二廠，韓家宇表示，由於美國市場對於亞洲食品需求大幅增加，預計擴產後營收可再創高。

此外，大成表示，本次新廠擴建的時機巧，因為在美國建廠可避開關稅戰風險，並將持續販售春捲等既有產品，還規劃引進牛肉麵等台灣流行品項。