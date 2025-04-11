豐興鋼筋牌價 恐再下探
國內鋼筋市場近一周來交易情淡，加上上游原料國際廢鋼行情持續走弱，以豐興（2015）為首的鋼筋廠業界下周盤價恐進一步下探，市場預期每公噸起碼有每公噸200元以上的跌價空間，包括東鋼、威致和海光等營運恐均將承壓。
據了解，面對盤商和工地等下游近期買氣疲弱，豐興在清明假期前調降鋼筋牌價每公噸200元，新價為每公噸1.83萬元，並引領市場流通行情下修至每公噸1.71萬至1.73萬元。
觀察近日原料走勢和鋼筋交易變化，仍維持疲軟態勢；在國際廢鋼方面，由於美國川普關稅新制壓抑需求，使得美國貨櫃廢鋼成交價由原本的每公噸320美元進一步跌至每公噸310美元；至於中國大陸小鋼胚也下修至每公噸445美元區間。
其次，下游近日買氣也並未見進展，部分盤商為去化庫存降價每公噸100至200元跑貨，使得流通行情出現鬆動跡象。市場預期上述相關情況將使得下周鋼筋新盤看跌，恐有每公噸200至300跌價空間。
業者並認為，川普關稅政策若間接影響至鋼筋終端用戶房地產業，陷入房價保衛戰，恐波及後續鋼筋買盤釋出。
惟法人指出，國內重大公共工程例如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言