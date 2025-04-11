這家銀行EPS衰退但股利沒減 配發率拉到109%創新高

高雄銀行（2836）11日董事會決議通過去年盈餘分派，普通股每股配發股利0.6元，股利配發率拉高到109%創紀錄，比去年配發率將近86%更高，股利水準則是與上年度持平。其中現金股息與股票股利各半，均為每股0.3元。

高雄銀今年股利配發率拉高主因股東權益項下「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」持續增加，其他權益項由負轉正，挹注迴轉利益拉高可分配盈餘，使得股利配發率大幅拉高。

高雄銀2024年全年淨收益43.85億元，年成長14.76%，稅前盈餘13.15億元，年成長9.13%；稅後純益9.61億元，年成長11.1%，淨收益及稅前、稅後獲利均創下歷史新高，另外，股東權益項下的公允價值衡量的權益工具處分損益為2.45億元，較前一年度增加1.06億元，年增七成多，得以挹注股利配發。

高雄銀預定5月23日召開股東會，屆時將討論股利案，同時補選一席獨立董事。