寶綠特 設備工程喊衝

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

寶綠特-KY（6887）今年營運成長引擎火力全開，由設備工程服務事業擔綱衝刺。代理發言人歐柏豪指出，相較於生產事業主要依賴資本支出或溫和產能提升來帶動增長，設備工程將是今年關鍵動能來源。至於市場關心的關稅議題，寶綠特表示由於美國市場占比極小，影響輕微。

寶綠特雙引擎業務模式，結合設備工程與再生原料生產兩大事業體，透過垂直整合提供客戶從設計、建廠、安裝到運維一站式服務，有效鞏固市場地位。其食品級再生聚酯粒RPET通過美國食品藥物管理局FDA認證，技術與品質達國際高標準，有助拓展高階應用市場。

法人指出，寶綠特設備工程去年全年營收已達21.93億元，而光是今年前兩個月，已接未交且預計可在今年認列的在手訂單金額便高達4億人民幣，約18億台幣，後續接單動能強勁。

寶綠特3月合併營收5.39億元，月增54.98%、年增8.15%。

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