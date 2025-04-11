大成法說會／海內外投資看旺 美國關稅恐影響印尼廠

大成（1210）集團11日召開法說會，董事長韓家宇11日表示，今年台灣、東南亞及美國等地都將擴大投資，大成全年營收、獲利有望比2024年還好。針對美國關稅議題，韓家宇指出，大成在印尼廠有約15%的水產加工產品外銷美國，恐受美國關稅政策衝擊，其他市場以內需為主，影響不大。

在美國總統川普關稅大刀下，外界關注美國雞肉、豬肉等肉品可能將零關稅來台，對台灣農畜產業造成衝擊。韓家宇坦言，市場變化難料，目前還在密切觀察中，但同時也呼籲政府，消費者應當有「知的權利」，肉品溯源應確實揭露於大眾。

至於美國關稅政策對大成的影響，韓家宇表示，由於大成在台灣與大陸地區主要都是做內需市場，影響不大。而印尼廠則有約15%的水產加工產品外銷美國，雖目前關稅政策暫緩實施，但90天期限到後可能會產生新變化。

大成今年在海內外大舉擴大投資，台灣市場方面，大成表示，今年資本支出最少增加12億元。其中，水產飼料廠、土雞加工廠、白肉雞分切廠、全能生技廠、萬能生醫二廠等在今年都將投產，合計貢獻年營收約達36.5億元，另有寵物食品廠與昭成蛋品深加工廠正在規劃中。

海外市場方面，大成表示，今年越南養豬廠與印尼水產加工廠也將投產，預估貢獻一年營收9億元；中國食品廠的月產能達1萬噸，也計畫擴建食品加工廠。

大成於去年收購美國食品加工廠，看好獲利表現，今年有擴建二廠的計畫。韓家宇表示，由於美國市場對於亞洲食品需求大幅增加，預計擴產後營收可達1.2億美元。大成表示，新廠擴建的時機巧，因為在美國建廠可避開關稅戰風險。此外，新廠將持續販售春捲等既有產品，還規劃將販售牛肉麵等台灣流行品項。

大成集團2024全年營業收入1027.5億，歸屬母公司稅後純益35.3億元，每股純益4.21元。營業收入、稅後純益與每股純益皆為歷年次高。展望未來，因應國際經貿環境劇烈多變的情勢，大成集團持續在台灣及國際擴大投資，並推動智慧農畜，食品科技，與時俱進，確保長期營運穩健與永續發展。