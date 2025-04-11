上市櫃第1季營收創新高 成長動能最強是「這族群」

上市櫃公司第1季營收衝上11.51兆元，成為史上最強第1季。觀察各族群營收表現，在21大族群中，僅鋼鐵、零售、汽車、PA族群的營收總額低於2024年；其餘全數較2024年同期成長，年增幅度落在0.5%至28.2%。

進一步檢視，年增率前三強的族群，PC相關族群成長動能最強勁，年增率高達28.2%；其次為IC通路，年增率約23.9%；第三高為網通，年增率來到23.01%；至於表現落後的前三大族群則為，PA、汽車、零售，年減幅依序為17.1%、5.04%、4.75%。

PC相關族群指標股有鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等等，第1季營收年增率介於24.2%至87.5%，推升整體族群表現亮眼。其中，鴻海今年第1季營收1.64兆元，年增24.2%，是歷年同期最高，受惠於雲端網路產品將保持成長趨勢。

IC通路族群指標股如大聯大（3702）、文曄（3036）以及至上（8112）等等，在AI迅速發展，帶動需求增加及客戶提前拉貨等，大聯大第1季累計營收為2488.33億元，年增率36.7%；文曄第1季累計營收為2474.24億元，年增率28.4%；不過，至上第1季營收則年減17%。

網通族群的重點股包含智邦（2345）、啟碁（6285）、智易（3596）等，受惠於訂單回溫帶動，帶動智邦第1季營收427.5億元，單季營收也創下歷史新高，年成長率更高達126.8％；啟碁第1季營收283.66億元，年成長率10.8％；智易第1季營收125.46億元，年成長率1.2％。

PA三雄第1季營收全數較2024年同期下滑，穩懋（3105）年減19.5%、全新（2455）年減5.2%、宏捷科（8086）年減39.9%。反應今年首季工作天數較少、產業淡季、終端市場需求受制於地緣政治及中國經濟下滑等因素影響。

汽車族群表現分歧，和泰車（2207）第1季年減3%、裕隆（2201）年增13.4%、三陽工業（2206）年增10.2%。

零售族群表現不一，統一超（2912）第1季年增4.4%、三商（2905）年減22%、富邦媒（8454）年減1.7%。

展望後市，法人指出，今年第2季正逢輝達GB200正式大量出貨，四大雲端服務供應商CSP業者今年的資本支出預估會較去年增加近千億美元，AI終端需求開始啟動，台灣為主要供應鏈，基本面穩健。惟須留意川普關稅政策變化、停滯性通膨、經濟衰退等不確定性。