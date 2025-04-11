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浪凡實施庫藏股 買回自家股票1,500張

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

網路直播龍頭浪凡（6165）於11日召開董事會，決議啟動庫藏股機制，擬於2025年4月11日至2025年6月10日期間，買回最多1,500張普通股（即1,500,000股），價格區間設定為每股新台幣30.2至65元，所購回股份將轉讓予員工持有。

浪凡強調，本次回購行動並非單純應對短期市場波動，而是對公司長期經營策略與企業價值的高度展望與堅定信任。

浪凡將以自有資金辦理庫藏股，展現充沛資金動能與穩健財務體質，並以實際行動穩定市場預期、保障股東權益與企業信譽。

浪凡集團董事長王冠中表示，近期市場波動主要來自美國關稅政策及全球政經不確定性，屬於系統性市場因素，與浪凡本業並無直接關聯。「我們的核心業務聚焦於娛樂互動、醫美與生活風格產業，皆屬內需導向、穩定發展領域」。

浪凡表示，「此次啟動庫藏股計劃，正是我們對公司價值的堅定肯定。下半年，我們在直播平台、精品車與醫美事業等動能將同步放大，業績可望穩健成長。我們選擇此刻出手，不只是穩定市場，更是對未來成長的提前部署與信念投資」。

展望下半年，集團主力平台浪直播已預告多場海外IP合作與大型實體活動，PlayOne平台也持續推升用戶留存與轉單率，醫美與精品車事業正值快速成長階段。整體營收動能預期將於第3季起明顯放大，成為支撐全年營運再創高點的核心引擎。

此次庫藏股回購股份僅占公司已發行普通股總數77,752,623股的約0.193%，對資本結構不構成任何影響，反而有助於提升每股價值、穩定長線投資信心，同時強化員工向心力與企業認同。

浪凡表示，回購目的主要為轉讓予員工，借此提高歸屬感與參與度，激勵核心團隊持續與公司共同成長，並落實「共享成果、共築未來」的經營承諾。未來，浪凡將持續秉持「生活產業美學集團」的品牌願景，以多元動能擴大市場布局，深化文化影響力與產品服務價值。

庫藏股 浪凡

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