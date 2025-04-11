把握90天「人道走廊」！不只貨櫃飆漲停 航空雙雄也瘋漲

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經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
全球航空貨運市場搶艙位就已搶翻天，華航（2610）、長榮航（2618）11日盤中出量大漲，漲幅8~9%。華航提供
全球航空貨運市場搶艙位就已搶翻天，華航（2610）、長榮航（2618）11日盤中出量大漲，漲幅8~9%。華航提供

美國總統川普9日突然髮夾彎，宣布對75個國家課徵的對等關稅暫緩90天實施，唯獨大幅提高對中國大陸的關稅稅率到125%，企業等同獲得90天關稅較小的出貨時間，而在川普為改口暫緩實施之前，全球航空貨運市場搶艙位就已搶翻天，華航（2610）、長榮航（2618）11日盤中出量大漲，漲幅8~9%。

高額的對等關稅暫停實施，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在CNBC於10日播出的專訪中表示，美國正與貿易夥伴談判，但只有在對方提出「非比尋常」的條件下，川普才會考慮將該貿易夥伴的關稅稅率降至10%以下，否則10%的基準關稅可能會長期存在。

美國總統川普關稅政策急轉彎，國內航運及物流業者指出，空運市場只有一個字「亂」，華航、長榮航這些天的航空貨量都是大爆滿，不少客戶都有搶艙位需求，只能靜待塵埃落定。

長榮航3月合併營收182.24億元，年增2.85%；單月客運營收115.75億元，年減4.77 %，貨運營收45.42億元，年增21.38%。第1季合併營收549.44億元，年增5.83%，是史上最佳首季表現。

華航3月合併營收173.24億元，創歷年同期新高，年增4.95%、月增8.02%；其中，貨運收入58.97億元，年增27.50%、月增30.44 %；第1季營收526.47億元，年增8.23%。董事會通過2024年每股配發現金股利0.79587046元。

華航、長榮航11日出量大漲，盤中成交量都突破6萬張，盤中漲幅雙雙逾9%，華航收復20元整數關，長榮航回升至40元。

美國 航運股 華航 長榮航 關稅

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