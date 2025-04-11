川普暫緩關稅實施 迎90天搶運潮！貨櫃三雄全亮燈漲停

美國總統川普9日突然宣布，對75個國家課徵的對等關稅暫緩90天實施，這段期間關稅稅率一律降到10%，等同給了眾多企業90天的高額關稅「豁免期」，市場預期將有一波搶運潮出現，國內航運及物流業者證實，10日接到不少客戶來電詢問各種艙位情況，貨櫃三雄11日全部大漲並攻上漲停板。

川普對等關稅政策髮夾彎，授權暫緩實施（關稅措施）90天，並在這段期間大幅調降對等關稅至10%，因為他8日晚上觀察債券市場，認為人們有些不安。但川普仍認為，關稅政策正確，美國貿易逆差不能持續，做這件事需要膽量，國家也需要膽量撐過轉換期。

國內航運及物流業者表示，昨天早上就有不少客戶詢問相關出貨地點艙位概況，而除了大陸外，其餘國家暫時解除關稅警報，原本喊停的又要開始出貨，但客戶要怎麼調整並不明朗，不少業者還沒有明確出貨時間，相關報價也很難報出去，海、空運市場只有一個字「亂」。

物流業者說，全球貿易緊張情勢變了又變，短期性客戶有可能需要從大陸以外的其他國家先出貨，但長期關稅仍推升全球通膨壓力、加重經濟衰退風險，對全球供應鏈與跨境貿易環境，仍會帶來深遠影響。

陽明海運（2609）表示，目前美國線市場出貨因對等關稅政策有影響，具體影響程度與範圍仍待各國與美國協商結果而定，故將依關稅情況發展及市場狀況審慎應對。

長榮海運（2603）3月合併營收335.17億元，較2個月微幅減少2.09%，較去年同期則增加34億元，增幅11.29%；首季累計合併營收為1,099.9億元，較去年同期增加213.6億元 ，年增幅度24.1%。長榮董事會日前已經決議，擬將配發現金股利每股32.5元。

萬海航運（2615）第1季營收370.9億元，年增34.3%。陽明今年第1季營收達455.16億元，年增3.92%。