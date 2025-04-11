聽新聞
0:00 / 0:00
川普暫緩關稅實施 迎90天搶運潮！貨櫃三雄全亮燈漲停
美國總統川普9日突然宣布，對75個國家課徵的對等關稅暫緩90天實施，這段期間關稅稅率一律降到10%，等同給了眾多企業90天的高額關稅「豁免期」，市場預期將有一波搶運潮出現，國內航運及物流業者證實，10日接到不少客戶來電詢問各種艙位情況，貨櫃三雄11日全部大漲並攻上漲停板。
川普對等關稅政策髮夾彎，授權暫緩實施（關稅措施）90天，並在這段期間大幅調降對等關稅至10%，因為他8日晚上觀察債券市場，認為人們有些不安。但川普仍認為，關稅政策正確，美國貿易逆差不能持續，做這件事需要膽量，國家也需要膽量撐過轉換期。
國內航運及物流業者表示，昨天早上就有不少客戶詢問相關出貨地點艙位概況，而除了大陸外，其餘國家暫時解除關稅警報，原本喊停的又要開始出貨，但客戶要怎麼調整並不明朗，不少業者還沒有明確出貨時間，相關報價也很難報出去，海、空運市場只有一個字「亂」。
物流業者說，全球貿易緊張情勢變了又變，短期性客戶有可能需要從大陸以外的其他國家先出貨，但長期關稅仍推升全球通膨壓力、加重經濟衰退風險，對全球供應鏈與跨境貿易環境，仍會帶來深遠影響。
陽明海運（2609）表示，目前美國線市場出貨因對等關稅政策有影響，具體影響程度與範圍仍待各國與美國協商結果而定，故將依關稅情況發展及市場狀況審慎應對。
長榮海運（2603）3月合併營收335.17億元，較2個月微幅減少2.09%，較去年同期則增加34億元，增幅11.29%；首季累計合併營收為1,099.9億元，較去年同期增加213.6億元 ，年增幅度24.1%。長榮董事會日前已經決議，擬將配發現金股利每股32.5元。
萬海航運（2615）第1季營收370.9億元，年增34.3%。陽明今年第1季營收達455.16億元，年增3.92%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言