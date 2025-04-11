鴻海（2317）成重災戶？對等關稅、中美雙面夾殺、蘋果的地緣危機…一堆利空

＊原文發文時間為4月9日

鴻海（2317）這三天走勢慘烈，連續三個交易日跌停鎖死，重挫幅度創下近年罕見紀錄，市場資金急速撤出，引爆台股電子權值股的骨牌效應。這家全球最大電子代工廠，究竟為什麼會在短短幾日內接連跌停？背後牽動的是全球供應鏈重組、中美對抗升溫，以及台灣企業面對地緣風險的集體焦慮。

引爆這一波風暴的，是美國前總統川普強勢回歸後，宣布對台灣進口商品加徵32%「對等關稅」，聲稱要回應「美國長期被動的貿易處境」。這對於大多數以出口為導向的台灣企業來說，如同當頭棒喝。

而作為蘋果最大代工夥伴的鴻海，更是重災區之一。市場為輝達AI伺服器以及蘋果手機的供應商，但如今面對不確定性升高的國際環境，資金選擇先行撤出。

關稅壓力雙面夾殺：中國報復性稅率達104%

除了美方關稅，中國也在4月4日宣布對美國進口商品加徵最高達34%的報復性關稅，並限制稀土出口。而鴻海的主力子公司富士康，產線主要集中在中國，形同腹背受敵。

然而在美國也跟著回擊之下，部分產品的關稅負擔恐達104%。這讓許多供應鏈成員陷入「出貨即虧損」的困境。

目前已知有多家台廠選擇暫停出貨至美國市場，並開始傳出砍單消息，等待談判結果出爐，顯示局勢尚未落底，市場觀望情緒濃厚。

鴻海獲利結構脆弱，美國廠區規模難扛大局

與台積電、聯發科等高毛利IC設計或晶圓代工不同，鴻海長期毛利率僅約6%，營益率則維持在2~3%的低水位。本來就屬於「靠規模撐利潤」的業態，一旦關稅壓縮空間，就會瞬間轉虧。

雖然鴻海早在川普第一次任內，就在美國設立威斯康辛州無人工廠，喊出智慧製造與自動化生產，但事實上該廠區產能與成本效益遠低於預期，短期內無法有效承接轉單或分散風險的功能。

蘋果的地緣危機，也是鴻海的營運災難

最讓投資人擔憂的，是蘋果的連動風險。根據Counterpoint統計，全球九成iPhone仍在中國組裝，其中超過三成最終銷往美國，光是這部分的關稅衝擊，便可能讓成本暴增至每支iPhone多出330美元，最高預估定價恐突破3500美元（約台幣11萬元）。

這讓蘋果股價大跌、營收下修，間接導致鴻海出貨動能疲弱。加上中國消費者對蘋果品牌的反感升高，進一步影響其在中國的銷售表現，也牽連鴻海未來的營收展望。

投資人該如何面對這場「代工浩劫」？

目前鴻海股價跌停鎖死，融資斷頭賣壓不斷，市場短期難以止血。對投資人而言，應審慎評估以下幾點：

短期觀望為宜

與中國關聯較大的公司仍應避開，美中關稅政策仍具高度不確定性。

評估產業屬性

低毛利、重資本支出的代工業，在地緣風險下最脆弱。

中長期策略調整

部分資金可考慮轉向內需、非出口導向、與地緣風險低相關產業，如通路、食品、健身與醫療服務等。

鴻海這一波跌停潮，已不只是個股本身的利空事件，而是全球供應鏈風險重估的縮影。從中國到美國，從蘋果到富士康，地緣政治的強烈對撞，正逐步撼動科技巨頭與代工龍頭的營運根基，也加劇了台股市場的波動與信心流失。

川普對台加徵32%關稅，加上中國祭出反制性稅率與出口管制，讓台灣企業陷入兩面夾殺，特別是產線深植中國的代工與組裝廠，短期壓力恐將持續。而鴻海身處中美兩強之間，無論在客戶結構或製造地布局上，皆難以完全脫身，自然成為市場第一個出清風險的對象。

不過，從更廣的角度來看，這一波修正已使多數電子與科技股股價大幅壓回，反映的是系統性情緒與避險資金撤退，而非基本面全面惡化。除非公司高度依賴中國產線或營收，否則多數個股已具備反彈條件與價值重估機會。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鴻海成重災戶！中國鏈風險爆發，先避中國鏈，再找反彈股！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。