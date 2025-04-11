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上市公司3月營收年成長19％ 成長最多首推「3大產業」

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所11日表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計951家及88家，共計1,039家皆已於4月10日前完成3月營收申報作業。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所11日表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計951家及88家，共計1,039家皆已於4月10日前完成3月營收申報作業。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所11日表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計951家及88家，共計1,039家皆已於4月10日前完成3月營收申報作業。證交所表示，上市公司3月營收成長較大有三大產業，分別是電腦及周邊設備業、生技醫療業、半導體業

依據上市公司公告3月營收顯示，3月份全體上市公司營收總計3兆8,726億元，較去年同期成長6,211億元（19.1%），營收成長公司共660家，衰退公司共379家。另累計第1季全體上市公司營收總計10兆7,823億元，較去年同期成長1兆6,071億元（17.52%），營收成長公司共679家，衰退公司共360家。

上市公司基本面穩健，展現營運成長動能，面對金融市場波動，透過執行庫藏股，能靈活調整資本結構，亦可回應市場對公司價值的低估。近期美國關稅措施造成市場波動，已有多家公司積極啟動庫藏股計畫，倘上市公司董事會決議通過買回庫藏股，買回目的為轉讓給員工，且執行比率較佳者，證交所將視公司執行情形，提報公司治理評鑑暨諮詢委員會討論通過後予以額外加分，此外可強化市場對企業長期價值認同，同時創造公司、員工與股東三贏的正向循環。

證交所表示，經瞭解全體上市公司3月份營收成長較大之產業，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，生技醫療業因併購國外藥廠及受惠競品全球缺藥效應，半導體業受惠AI需求，致本月較去年同月成長；3月營收衰退較大之產業，金融保險業因金融市場波動，其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品，汽車工業因中國大陸車市競爭及國產自製率新制影響銷量，致本月較113年同月營收衰退。

全體上市公司累計至3月營收成長較大之產業，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，貿易百貨業因個別公司認列投資利益減少，其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品，鋼鐵工業受終端需求疲弱影響，致累計營收衰退。

AI 上市公司 營收 證交所

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