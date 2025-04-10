三個變數 牽動台塑四寶營運

川普關稅戰震撼全球，台塑（1301）、南亞及台化昨（10）日同聲表示，產品出口到美國金額占營收比重很低，影響不大，惟預期將引發各國反擊、油價下跌及稅負轉嫁等問題，恐致需求趨保守，成為營運最大變數。

台塑表示，該公司2024年出口美國金額約29億元，占營業額不到2%，預期關稅對公司沒有直接影響。

南亞指出，該公司含轉投資大陸公司直接出口美國市場占比低，受美國對等關稅直接影響較小 ，且南亞在美國境內設有塑膠加工、聚酯纖維、乙二醇等 生產廠已增開產線，可充份爭取當地採購商機。

展望後市，台塑表示，第2季步入塑料需求傳統旺季，且多家亞洲輕裂廠安排歲修，下游工廠配合歲修或減產，市場供給減少，預估本季開工率86%，高於第1季的84%，產銷量增加，估第2季營收將比第1季成長。

南亞認為，第2季工作天數恢復正常 ，且多項產品進入傳統旺季，產銷量提高，預估4月營收較3月上揚，第2季業績優於首季。

台化董事長洪福源則表示，本季營收保守，相信在下半年旺季來臨前，市場秩序調整將會定調。