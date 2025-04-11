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中鋼3月營收年減10% 葡萄王3月合併營收年減3%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（10）日公布3月營收達292.96億元，月增4%、年減10.8%；累計今年第1季營收831.7億元，年減11.3%。展望前景，中鋼指出，目前第2季接單量優於首季，但將持續關注美國政策變化，以做因應。

中鋼表示，分析3月營運，受益於下游客戶回補庫存，挹注整體出貨量提升。

【記者謝柏宏／台北報導】葡萄王昨日公告3月合併營收9.2億元，月增45.33%、年減3.93%；今年第1季合併營收22.5億元，年減4.06%。

葡萄王表示，3月起入進入旺季，葡萄王母公司代工大客戶新劑型將於第2季出貨，子公司葡眾聘級升等旺季啟動，上海葡萄王持續拓展自有品牌銷售，預計4月起陸續有代工客戶新單。

營收 葡萄王

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