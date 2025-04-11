統一3月營收年增7% 統一超增4%
統一（1216）集團主要企業3月營收昨（10）日出爐，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業挹注，統一3月營收559.3億元，年增7.1%，今年第1季累計營收1,692.6億元，是歷史次高紀錄，年增6.6%。
統一超3月營收達283.6億元，年增4%；首季營收846.4億元，年增4.4%，創歷史同期新高。統一超表示，受惠於轉投資事業統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（星巴克）、菲律賓7-ELEVEN、統一速達等事業挹注，帶動營收成長。
統一實3月營收達46.3億元，年增28.7%，首季累計營收114.5億元，年增22.2％。統一實表示，預計今年將新增三條飲料包材無菌生產線投產，每一產線年產能各為1,650萬箱，可望再推升2025年的獲利。
統一持有統一中控72.8%股權，統一中控在中國大陸長期扎根，未來營收朝著達人民幣500億元挺進。
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