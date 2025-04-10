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市場震盪 14家金控首季賺1436億元年減8.68%

中央社／ 台北10日電

3月資本市場持續關注美國總統川普關稅政策，引發金融市場波動。14家上市金控3月合計稅後淨利新台幣386.1億元、年減34.65%，累計前3月賺1436.19億元、年減8.68%。

觀察3月表現，14家上市金控僅國泰金、中信金、元大金、玉山金和合庫金賺贏2月，其他金控3月獲利均較2月下滑；新光金更是唯一虧損金控。

富邦金3月仍穩居金控獲利王，3月單月稅後淨利為111.1億元、創歷年同期次高紀錄，累計前3月稅後淨利411.1億元，每股盈餘（EPS）為3.01元。

富邦人壽3月稅後淨利91.8億元、創下歷史新高，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入、股票股利收入及兌換利益。北富銀3月稅後淨利為30.7億元，累計前3月稅後淨利更突破100億、達101.2億元，寫下3月和累計前3月獲利歷史新高。

國泰金3月排名金控獲利第2名，3月稅後淨利98.4億元，累計前3月稅後淨利321.2億元，EPS為2.17元。核心子公司國壽3月單月因反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜，單月稅後淨利為56.8億元。

中信金3月稅後淨利81.7億元，累計前3月稅後淨利199.08億元，EPS為1.02元、排名第3。其中，子公司中信銀3月存放款基盤及財富管理動能維持穩健，加上計息天數較多，3月單月稅後獲利51.85億元，較2月成長22%。子公司台壽3月則在美元升值產生匯兌利得及季底股息紅利挹注下，單月稅後獲利26.66億元。

永豐金3月稅後淨利18.57億元，較上月減少24%，獲利減少主要是證券子公司受行情震盪、資本利得減少。金控累計前3月稅後淨利72.02億元，續創歷史同期新高，EPS為0.57元。

玉山金3月單月稅後淨利30.4億元，累計前3月稅後淨利87.9億元、創歷年同期最高獲利，較2024年同期增加40.67%，EPS為0.55元。

凱基金3月稅後淨利15.88億元，累計前3月稅後淨利達87.06億元，較2024年同期成長6%，EPS為0.52元。核心子公司凱基人壽3月稅後淨利為11.76億元，累計前3月稅後淨利達61.76億元，與去年同期相比成長約20%。

台新金3月稅後淨利為11.3億元，累計前3月稅後淨利47.3億元，EPS為0.33元。子公司台新銀累計前3月稅後淨利49.4億元，年增11.7%。

14家金控中，新光金獨自虧損，3月虧損83.06億元，累計前3月更虧損125.33億元，EPS為負0.71元。新光金說明，3月金融市場波動影響投資收益，加上新壽的匯兌利益因適用新制全數提存至外匯準備金，同時也提列員工安置成本，影響整體獲利表現。

新光金表示，考量今年3月31日獲金管會核准與台新金的合併案，且員工安置計畫也已完成簽署，依國際會計準則第19號「員工福利」規範，在第1季估列相關員工安置成本。

4大公股金控方面，兆豐金第1季稅後淨利80.11億元、年減30.2%，EPS達0.54元，續居公股龍頭；第一金首季稅後淨利72.06億元、年增2.7%；華南金第1季稅後淨利53.38億元、年減5.2%；合庫金首季稅後淨利49.89億元、年減7.2%。

EPS 台新金

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