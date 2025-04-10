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華航營收／首季526億元創歷史次高 3月客運收入99億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航集團第1季營收為526.47億元，年增率8.23%，刷新歷史新高。華航提供
華航集團第1季營收為526.47億元，年增率8.23%，刷新歷史新高。華航提供

華航集團（2610）3月合併營收為173.24億元，創歷年同期新高，年增4.95%、月增8.02 %；其中，貨運收入58.97億元，年增27.50%、月增30.44%，創下今年以來最高；第1季營收為526.47億元，年增率8.23%，創歷史次高。

華航3月客運收入99.74億元，迎接4月春遊旺季，歐洲、澳洲及日本等地區預估載客率皆可達8成以上，以航點來看，日本東京、大阪、福岡和熊本航線表現最佳。華航為擴大服務旅客，桃園往返鹿兒島、高雄往返沖繩增班；高雄往返重慶已復航；4月15日起至5月30日，高雄往返福岡復飛每周四班，可搭配熊本航線安排彈性旅遊；同時為提升運能，也增加廣體客機執飛高雄航班。華航現正推春遊全航線促銷，4月15日前購票，全區域最低81折起，台北、台中、高雄出發皆有優惠。

貨運方面，3月份在農曆新年及元宵節假期結束後，台灣、中國大陸及越南等地出貨量恢復正常，華航適時調整航班，整體運能較上月增加，使3月貨運收入較前月及去年同期皆呈現成⾧。華航持續關注國際航空貨運市場變化，機動因應各地出口貨量，優化貨源組成，適時調度航班以兼顧營收及成本，維持高單位收益。

營收 華航

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