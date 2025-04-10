美時將實施庫藏股 最多買400萬股「180至245元」

美時（1795）10日晚間宣布將啟動庫藏股計畫，以展現公司對自身強勁基本面與長期成長潛力的信心。美時將自2025年4月11日至6月9日於集中市場買回最多400萬股，買回價格區間為每股180至245元，約占公司已發行股份總數1.51%

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，公司堅信目前股價並未真正反映出美時的真實價值，包括穩健的營運體質，以及未來充滿潛力的產品線。雖然股價因為近期市場受到關稅等外部議題影響而出現劇烈波動，但美時對自身的營運實力充滿信心，相信這些因素在短期內不會對公司的銷售與獲利表現帶來實質影響。

同時，美時也有一整套因應未來風險的策略。這次的庫藏股行動，不僅是回饋股東的好方式，也有助於管理未來員工股權獎酬計畫的成本。

美時表示，憑藉穩健的財務結構和充足的現金流，美時有充分的能力在推動庫藏股計畫的同時，持續在有助公司長期發展的關鍵領域上投資。公司將以創新為核心，持續拓展產品線，並加速亞太區的市場成長。

研發方面，美時目前在印度海德拉巴的「基因谷（Genome Valley）」打造全新研發中心，專注高價值產品的早期開發，強化公司未來競爭力。此外，近期在東南亞的幾項策略性併購也已展繳出亮眼成績，泰國與越南市場營收年增分別高達500%和800%。這些成果充分展現美時在高成長機會布局的眼光，公司也將持續積極評估其他併購機會，進一步鞏固在亞太市場的領導地位。