虎山處分不動產 進帳1億

車用零組件廠虎山（7736）昨（10）日公告，將以總金額1.99億元處分新北市瑞芳區傑魚段一筆土地，以及新北市瑞芳區傑魚段84建號之一筆建物，出售予豐兆航太股份有限公司。

虎山此次處分土地面積為2,463.43平方公尺（745.1875坪），建物面積為985.35平方公尺（298.06坪）。預估處分利益1.03億元，實際處分損益會依會計師查核為準。

虎山昨日董事會並決議實施庫藏股買回計畫，自4月19日起60日內預計買回公司已發行股份100萬股，預定占已發行股份總數比率約1.32%。

虎山近日公布前三月營收4.23億元，年增率約47%；公司表示，將持續受惠汽車使用車齡延長趨勢、售後維修市場屬剛性需求，對未來營運展望具高度信心。

虎山此次庫藏股實施目的為維護公司信用及股東權益，買回區間股價為每股80元至120元間，買回後擬作為轉讓予員工用途。