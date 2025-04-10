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寶成3月合併營收年增成長3%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋產業景氣復甦態勢明確，龍頭寶成（9904）昨（10）日公布3月合併營收218.1億元，月增17.1%、年增3.6%；累計第1季合併營收670.3億元，年增5.9%，為單季同期第六高。

值得注意的是，寶成製鞋業務3月營收年增3.5%，連續13個月年增正成長。針對對等關稅暫緩90天實施，寶成強調，持續與品牌客戶保持密切溝通，並會根據品牌客戶需求，做合適因應。

製鞋股王來億-KY 3月合併營收35億元，月增39.1%、年增47.2%；第1季合併營收96.8億元，年增24.6%。

寶成重要子公司裕元工業自結3月營收6.58億美元（約新台幣217.36億元）、年減0.7%；其中，製鞋業務較去年同期增長3.5%；累計第1季自結營收20.30億美元、年增1.3%；其中製鞋業務較去年同期增長5.9%。

由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，3月自結營收人民幣14.42億元（約1.98億美元）、年減8.2%；累計第1季營收人民幣51.07億元（約7.01億美元）、年減5.4%，反映大陸市場終端消費動能仍顯疲弱。

寶成稍早宣布啟動近年來規模最大建廠投資計畫，2月中代印度子公司High Glory Footwear公告，以租地委建興建廠房，第一期廠投資達2.064億美元，預計最快明年完工。

寶成 營收

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