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永豐餘營收／3月66.8億元 年增1.8%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

永豐餘（1907）集團10日公布3月營收66.8億元，年增1.8%，首季累計營收180.6億元，年增0.8％。

永豐餘日前表示，受惠於越南紙器、消費品、特殊應材及RFID電子標籤需求增加，挹注營收增長，帶動集團整體營運。

在工紙事業方面，永豐餘表示，自去年第4季以來持續低迷，進入今年第1季後，整體需求仍顯疲弱，且不僅限於紙業，整體消費力道也相對不足，使終端售價仍呈現下滑趨勢，營收表現亦反映此趨勢。

永豐餘也指出，儘管平均售價小幅下調，但因成本與費用同步緊縮，對獲利的影響未必全然為負，仍有助於部分緩解壓力。

展望今年，永豐餘表示，在越南市場方面，越南紙器還在成長中，今年產能還會再擴張；台灣市場相對來說成長幅度小，由於之前市場處在供需失衡的狀態，今年會努力維持平衡。

旗下華紙（1905）、永豐實同時公布3月營收，其中華紙3月營收17.6億元，年減11%，首季累計營收48.2億元，年減8.5%，永豐實3月9.7億元，年增6.2%，首季累計營收為26.9億元，年增3.5％。

華紙日前表示，今年上半年紙漿有許多不確定因素、關稅等問題，都處在觀望狀態，本季是紙漿歲修的旺季，在供應量方面有題材去抬，產生多空拔河的狀況，上半年市況來看，目前還看不出來，但再過不久應會有好的行情。國際總體經濟來看，由於烏克蘭重建、歐洲軍費增加，可能有一波需求帶上來。

在綠電方面，華紙表示，今年投入30億元新建高效回收生質能發電設施，大幅提高綠電產電效率，朝全廠綠色能源自給自足及零排放的目標前進。

永豐餘 營收 華紙

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