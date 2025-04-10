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投資告捷！富邦金控首季獲利逾400億、EPS 3.01元居三冠王

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金控第一季獲利逾400億居三冠王。圖／富邦金控提供
富邦金控第一季獲利逾400億居三冠王。圖／富邦金控提供

富邦金控今日發布3月獲利，由於在4月初大股災發生之前，富邦人壽已先賣股實現投資收入，使富壽3月稅後淨利為91.8億元，並帶動富邦金3月自結合併稅前淨利148.4億元、稅後淨利111.1億元，單3月稅後淨利即創下歷史次高紀錄，第一季金控稅後淨利411.1億元、EPS 3.01元 。

富邦人壽今年第一季累計稅後淨利為273.6億元，分別較去年同期成長125%及57%，獲利也創下歷年3月最高，及累計前3月第三高紀錄。而台北富邦銀行單3月及累計前3月稅後淨利皆創下歷年同期新高。

富邦金也指出，人壽對股票投資部位自年初持續調節，資本利得帶動第一季獲利成長兼具風險管控成效。基於美國關稅政策不確定性等因素，富壽國內、外股票部位在3月已實現部分資本利得、降低暴險，並認為川普有意透過大規模的關稅政策，重塑全球供應鏈，目前保留與各國談判空間，研判後續關稅措施仍有調整可能，但不確定性仍高，後續將緊密觀察市場變化、調整策略。

債市方面，富壽指出，由於關稅政策不確定性上升，3月公債利率呈現區間震盪，因此已把握今年利率高檔時點，增加債券部位，提高未來經常性收益利基，並維持充足資金，以因應後續市況變化。匯市方面，美國政策反覆，風險性資產波動加劇，外資持續賣超台股匯出，造成美元兌台幣走強，貢獻本月匯兌利得。

台北富邦銀行3月稅後淨利30.7億元，較去年同期成長28%，累計稅後淨利突破百億，達101.2億元，較去年同期成長24%，累計獲利續創歷史新高，對此富邦金指出，主要係存放款規模成長及淨利差提升，財管商品銷售及信用卡簽帳金額亦持續穩健成長。第一季利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成10%及19%，帶動整體營收較同期成長13%。截至3月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1039%。

富邦金控 關稅

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