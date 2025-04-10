統一營收／首季1692.6億元、年增6.6% 單季創歷史次高

統一集團主要企業3月營收10日均出爐，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業挹注，3月營收559.3億元，年增7.1%，首季累計營收1,692.6億元，創下歷史次高紀錄，年增6.6%。

統一企業（1216）稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店等涉獵領域極為廣泛，去年也強化電商布局，往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

統一超（2912）3月營收達283.6億元，年增4%，首季累計營收846.4億元，年增4.4%，創歷史同期新高。統一超表示，受惠於轉投資事業如統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（星巴克）、菲律賓7-ELEVEN、統一速達等積極向上，持續挹注營收成長。

此外，統一超指出，3月掌握高雄櫻花季、38婦女節等節令話題，串聯線上線下豐富銷售管道帶動本業營收成長，更持續開發話題商品以全店行銷、創新服務提供便利購物據點，提升來客及業績。展望4月，統一超表示，台灣7-ELEVEN將持續架構生活型服務平台，掌握多元商機，持續挹注營收。

統一持有統一中控72.8%股權，統一中控在中國大陸長期扎根，統一董事長羅智先日前表示，新年度依舊要維持6%-12%成長。

統一實（9907）3月營收創歷史新高，達46.3億元，年增28.7%，首季累計營收114.5億元，年增22.2％。統一實董事長羅智先日前表示，統一實的飲料包裝事業會愈來愈好，必要時提供支援於鐵產品部門。至於鐵產品部門，羅智先指出，鐵為一種原料，受到大環境影響頗大，必須從中下游思考，會再努力調整鐵產品結構，朝向附加價值較高的投資轉型，並精緻化原物料的產品。

另外，統一實預計今年將新增三條飲料包材無菌生產線投產，每一產線年產能各為1,650萬箱，可望再推升2025年的獲利。