快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

統一營收／首季1692.6億元、年增6.6% 單季創歷史次高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一集團主要企業3月營收10日均出爐，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業挹注，3月營收559.3億元，年增7.1%，首季累計營收1,692.6億元，創下歷史次高紀錄，年增6.6%。

統一企業（1216）稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店等涉獵領域極為廣泛，去年也強化電商布局，往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

統一超（2912）3月營收達283.6億元，年增4%，首季累計營收846.4億元，年增4.4%，創歷史同期新高。統一超表示，受惠於轉投資事業如統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（星巴克）、菲律賓7-ELEVEN、統一速達等積極向上，持續挹注營收成長。

此外，統一超指出，3月掌握高雄櫻花季、38婦女節等節令話題，串聯線上線下豐富銷售管道帶動本業營收成長，更持續開發話題商品以全店行銷、創新服務提供便利購物據點，提升來客及業績。展望4月，統一超表示，台灣7-ELEVEN將持續架構生活型服務平台，掌握多元商機，持續挹注營收。

統一持有統一中控72.8%股權，統一中控在中國大陸長期扎根，統一董事長羅智先日前表示，新年度依舊要維持6%-12%成長。

統一實（9907）3月營收創歷史新高，達46.3億元，年增28.7%，首季累計營收114.5億元，年增22.2％。統一實董事長羅智先日前表示，統一實的飲料包裝事業會愈來愈好，必要時提供支援於鐵產品部門。至於鐵產品部門，羅智先指出，鐵為一種原料，受到大環境影響頗大，必須從中下游思考，會再努力調整鐵產品結構，朝向附加價值較高的投資轉型，並精緻化原物料的產品。

另外，統一實預計今年將新增三條飲料包材無菌生產線投產，每一產線年產能各為1,650萬箱，可望再推升2025年的獲利。

營收 統一實 統一集團

延伸閱讀

小兵立大功 新北淡水崁頂里守望相助隊守護治安

「水行俠」重返小螢幕！自導自演揭密夏威夷原住民史詩

墾丁南灣統一米白陽傘典雅迎客 5月推嘉年華派對

南灣沙灘統一米白色陽傘 墾管處辦嘉年華推廣觀光

相關新聞

淡淡3月天 「14家上市金控」3月與第1季獲利雙雙衰退

14家上市金控2025年第1季自結獲利出爐，獲利王富邦金（2881）拿下單月、累計與每股稅後純益（EPS）三冠王，第1季...

王品股東大禮包開獎「總值4000元」 股東飆逾10萬人再創新高

王品（2727）10日公告股東會紀念品，今年除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,00...

國泰金首季EPS 2.17元 三子公司累計獲利創同期新高

國泰金（2882）10日公布，3月稅後純益98.4億元，累計第1季稅後純益321.2億元，每股稅後純益（EPS）為2.17元....

華航每股配息0.79元 現金殖利率近4%

華航（2610）10日董事會，通過2024年每股配發現金股利0.79587046元，以今天股價20.1元計算，現金殖利率...

多檔餐飲股首季營收登頂！八方雲集3月、首季皆締新猷最猛

餐飲股王品（2727）、八方雲集（2753）、漢來美食（1268）、全家餐飲（7708）、豆府（2752）10日公告3月...

星宇營收／第一季年增率40% 創歷史新高

星宇航空（2646）2025年3月總營收為35.52億元，年增率34%，第一季總營收為111.95億元，年增率40%，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。