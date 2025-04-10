統一超營收／首季846.4億元創同期新高 旗下多個品牌積極向上

統一超（2912）10日公布3月營收283.63億元，年增4％；首季累計營收為846.4億元，年增4.4%，創同期新高。

統一超表示，掌握高雄櫻花季、38婦女節、白色情人節、國際早餐日、棒球賽事等節令話題，深耕多元旅居、換季體感商機等需求，串聯線上線下豐富銷售管道帶動本業營收成長，更持續開發話題商品以全店行銷、創新服務提供便利購物據點，提升來客及業績。轉投資事業方面，統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（星巴克）、菲律賓7-ELEVEN、統一速達等均積極向上，持續挹注營收成長。

台灣7-ELEVEN持續滿足1,850萬會員就近便利的生活補給需求，於全台門市波段式推出春季限定全店滿額立折、加贈點活動，更透過OPENPOINT行動隨時取把握國際早餐日、棒球賽事等生活商機，強化CITY系列、飲料、零食等結構商品銷售，線上線下豐富專屬活動讓會員回饋更有感，有效增添買氣、會員貢獻持續穩健成長；因應生活娛樂、潮流趨勢，OPENPOINT APP推出點數投籤抽中華職棒開幕戰門票、Jisoo見面會、三星新款手機等豐富活動，讓OPENPOINT點數好用、好生活，3月多元投籤活動吸引超過10萬人次參與、持續提升會員黏著度。

台灣7-ELEVEN迎接3月18日國際早餐日，精選指定三明治、麵包、御飯糰、熱壓土司、漢堡搭配指定飲品，祭出上百種「超值組合」。同時看好偏好輕食客群持續增加，以雞胸肉、雞腿排等主食搭配輕調味蔬菜推出多款不同類型輕食便當，並推出豆酥烤魚鮮蔬餐盒新品，滿足外食族蛋白質、蔬菜的攝取，提供就近到超商購買營養均衡豐富選擇，帶動整體鮮食業績成長逾一成。

迎接浪漫高雄櫻花季，台灣7-ELEVEN以春遊超值補給、潮流音樂饗宴為主軸，集結烘焙、甜點、「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、主題專案架推出逾50款粉嫩新品，與全民一起歡樂迎接春天，國際精品專櫃更引進季節限定的IP包裝糖果零食，豐富美食與優惠帶動相關業績成長。同時因應天氣回暖，瞄準季節交替味蕾換季商機推出話題新品，更帶動相關飲品、冰品業績成長。

台灣7-ELEVEN積極布局電商市場，藉由7-ELEVEN i預購、i划算、賣貨便等線上平台，提供零距離、全天候的便捷購物體驗。迎接春季消費熱潮，「7-ELEVEN i預購」展開「花漾女神節」活動，鎖定38國際婦女節與白色情人節雙節慶商機推出多重好康活動，推升買氣。

台灣7-ELEVEN持續深耕咖啡與茶飲品牌，因應市場趨勢滿足不同消費者需求，掌握「厚、乳、濃」三大關鍵字，CITY CAFE推出濃茶拿鐵系列，以濃醇飽滿茶韻帶來全新茶拿鐵體驗，成功在市場掀起熱潮，更帶動相關業績成長將近一成。

台灣7-ELEVEN今年3月首次啟動「穆斯林友好商店」計畫，針對「國際食飲多元化」、「多語系友善環境」、「國際生活服務賦能」三面向架構消費共融體驗，於超過7,000家門市展開多元共融商品體驗，已帶動相關業績成長，有效擴大「多元旅居商機」。

不僅如此，統一超商持續深耕企業永續領域，連續2年取得世界自然基金會（WWF）「Earth Hour 地球一小時」官方授權擔任台灣主辦方之一，今年廣泛邀請政府單位及企業永續夥伴們共同倡議，包括環境部、統一企業（1216）、7-ELEVEN、康是美與各大知名銀行等，更首度跨海邀請逾4,100家菲律賓 7-ELEVEN 門市一起響應。這次共約1.5萬處同時一起關燈，約減少150公噸（CO2e）的碳排放量，為亞洲跨國連鎖超商最大規模的關燈活動。

接下來邁入4月，台灣7-ELEVEN將持續架構超越顧客期待的生活型服務平台，除了掌握清明連假、媽祖遶境、愚人節、國際寵物日等商機，更攜手史努比75周年聯名推出超商近年最大規模的商品企劃「美味聯萌大明星」，類型橫跨主食、配菜、甜食、點心等，搭配限定可愛包裝，吸引年輕消費者與史努比死忠粉絲到店體驗豐富優質的商品。