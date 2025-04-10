快訊

貪汙案沈慶京打誇張牌「20公斤」手銬、腳鐐防逃 檢察官回應了

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

皇翔擬配息4.5元 現金殖利率8.6％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

皇翔（2545）去年迎完工入帳潮，營運來到高點，2024年每股稅後純益達9.05元，10日公告，擬配發每股現金股利4.5元，配發率49.7％，以今日收盤價52.4元計算，現金殖利率約8.6％。

皇翔近年啟動多元化開發策略模式，積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更案永和大陳單元3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。

其中永和大陳單元3基地面積近4,000坪預計在18日動工，採邊建邊售，預計2029年完工；單元4基地面積約3,817.23坪，由於作業流程需要時間，最快約一年後動工，預計2032年完工。

殖利率 現金股利 皇翔

延伸閱讀

新北福和橋機車道連環撞 騎士疑遺漏無線耳機分心釀禍

金管會統計已有8家公司執行庫藏股 總買回金額逾60億元

新北退場人行地下道大變身！永和4處改當滯洪池發揮防災新價值

台股寫下今年最低量、5日線又沒了 選股怎麼挑？

相關新聞

淡淡3月天 「14家上市金控」3月與第1季獲利雙雙衰退

14家上市金控2025年第1季自結獲利出爐，獲利王富邦金（2881）拿下單月、累計與每股稅後純益（EPS）三冠王，第1季...

王品股東大禮包開獎「總值4000元」 股東飆逾10萬人再創新高

王品（2727）10日公告股東會紀念品，今年除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,00...

國泰金首季EPS 2.17元 三子公司累計獲利創同期新高

國泰金（2882）10日公布，3月稅後純益98.4億元，累計第1季稅後純益321.2億元，每股稅後純益（EPS）為2.17元....

星宇營收／第一季年增率40% 創歷史新高

星宇航空（2646）2025年3月總營收為35.52億元，年增率34%，第一季總營收為111.95億元，年增率40%，創...

大同營收／3月39億元、年增7% 在手訂單逾215億

大同（2371）10日公告3月合併營收39.3億元，月增29.21%，年增7.06%，主要受惠核心的電力事業群表現亮眼。...

陽明營收／3月132億元 月減9.97%、年減14.91%

陽明海運（2609）2025年3月單月營收為132.29億元，較2月營收減少14.65億元，減幅為9.97%，較去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。