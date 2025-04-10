皇翔擬配息4.5元 現金殖利率8.6％
皇翔（2545）去年迎完工入帳潮，營運來到高點，2024年每股稅後純益達9.05元，10日公告，擬配發每股現金股利4.5元，配發率49.7％，以今日收盤價52.4元計算，現金殖利率約8.6％。
皇翔近年啟動多元化開發策略模式，積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更案永和大陳單元3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。
其中永和大陳單元3基地面積近4,000坪預計在18日動工，採邊建邊售，預計2029年完工；單元4基地面積約3,817.23坪，由於作業流程需要時間，最快約一年後動工，預計2032年完工。
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