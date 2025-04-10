商億營收／3月3.5億元、年增25% 加速拓展非美客戶

商億-KY（8482）10日公告3月營收3.50億，月增63.73%、年增約25.78%；第1季營收8.47億，較去年同期增加11.03%。

公司表示，受惠部分訂單因天期關係遞延到3月，公司持續在柬埔寨廠稼動率提升及其他市場訂單陸續挹注下，仍有機會推升未來營收成長。至於關稅議題，公司目前仍正常生產、出貨及收款，未受到影響，商億的商業模式是客製化接單式生產，高端品牌客戶皆已收受消費者的50%以上訂金，客戶依法在約定期間內及時交貨。

商億表示，柬埔寨生產基地經過數年的優化，在美國關稅大旗下，預計未來將對全球家具生產商進行汰弱留強，公司優於同業的高毛利優勢下，在目前暫緩課徵的同時，努力爭取未來因應關稅問題無法支撐其他廠區的轉單，公司一方面降低原物料成本，一方面加速拓展非美系客戶以達到分散風險及提高整體營收獲利的雙重效應。