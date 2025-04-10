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五福營收／3月、首季皆創新高 4月宣布加薪

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福旅遊（2745）10日公告3月營收達7.83億元，年增16.22%，創下單月歷史新高；第1季累計營收21.89億元，年增21.52%，同樣突破歷史紀錄。公司表示，受惠於穩定增長的旅遊市場需求，尤其在郵輪、長程線及東南亞市場表現亮眼，第1季營收皆呈現大幅成長趨勢。而日本線的表現依舊穩健，成為公司業績的重要支柱，持續吸引大量赴日旅客。

展望後市，五福對於2025年業績動能充滿信心， 目前上半年出團表現顯著優於去年同期，尤其短天數的東南亞、日韓旅遊及郵輪行程需求旺盛，並已全面開賣暑假檔期的國內外行程。五福推出早鳥優惠及親子折扣吸引家庭群體，尤其是針對日本石垣島的包機行程，今年5月28日至10月22日，中華航空直飛石垣島直飛航機共43班次，桃園直飛石垣島僅需55分鐘，搭配豐富的水陸活動與全包式餐飲，搶攻暑假親子族群商機，深受消費者青睞。

隨著航空公司航點擴增與增班，五福旅遊透過包銷策略和多元行銷，為東北亞線營收奠定穩固基礎。東南亞和韓國線的多個行程不走購物站，為旅客提供更高品質的體驗。此外，長程線如德國、瑞士、義大利等仍為熱銷路線，且暑假團費保持穩定，早鳥優惠也進一步吸引消費者。

此外，五福旅遊積極拓展全台門市，計畫於5月起密集開設高雄澄清門市、台北南京復興門市及彰化員林分公司，進一步擴大市場佈局並提升服務覆蓋範圍。五福將同步參與高雄市旅行公會國際旅展、台中國際旅展以及台北國際觀光博覽會等北中南三大旅展，並推出線上促銷活動，爭取暑假及中秋國慶連假出國商機。

在人力資源方面，五福旅遊目前已擁有近500名員工，並持續積極招募人才，同時強化在職員工薪資獎酬與福利。自疫情結束以來，五福已持續針對績優同仁進行薪資調整與晉升。今年4月，五福再度進行全面性的調薪，除了新進員工及近期已調整過的員工外，有八成的現職員工獲得調薪，並有107名員工獲得晉升。

暑假 東南亞

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