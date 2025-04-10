大魯閣營收／首季3.35億元、年增4.1% 美國布局不受關稅影響

大魯閣（1432）公告3月營收為1.05億元，較去年同期成長6.28%。首季營收3.35億元，較去年同期成長4.1%。大魯閣美國首店甫在上月底開幕，公司表示，未來布局不受關稅影響。

大魯閣正積極開拓美國運動休閒市場，經過一年多的努力，3月28日在德州休士頓Katy的商場內，開出營業面積512坪的大型棒壘球打擊中心，開幕以來，受到了當地媒體與消費者的熱烈歡迎。大魯閣棒壘球打擊中心-Taroko Batting Center結合了棒壘球打擊、投球訓練、AI互動打擊、投籃機、迷你保齡球、飛鏢、遊戲機及餐飲服務，定位為綜合休閒娛樂場所，為美國市場帶來嶄新的運動娛樂體驗。

除了第一家Katy店，大魯閣今年將在美國陸續開出的場館，也都是500坪以上的複合大型店，將為大魯閣今年的營收增添成長動能。

針對近期美國實施對等關稅措施，大魯閣表示，其在美國所經營的項目，屬於內需型消費。美國的大魯閣棒壘球打擊中心的訂價折合台幣約為台灣的2.5倍，對照美國當地的物價水準，屬於平價的休閒娛樂消費，且為體驗型服務業，因此不受關稅提高影響。