華航每股配息0.79元 現金殖利率近4%

華航（2610）10日董事會，通過2024年每股配發現金股利0.79587046元，以今天股價20.1元計算，現金殖利率近4%。疫後全球航空業復甦，新機成為新一輪競爭勝出的重要關鍵，華航2025年開始迎來千億級交機潮，保留盈餘為新機加入做準備。

華航全球航網綿密，執飛橫跨歐、亞、美及大洋洲等192個航點，目前擁有客機64架及貨機18架，北美及歐洲市場近年來不斷強化布局後，隨著新機的加入，才能不斷的擴大航網，在全球航空市場中站穩領先的地位。

華航準備好銀彈準備迎新機，2025年新機加入後將增添營運新動能；全球航空客運市場2025年續旺，波音和空中巴士兩大飛機製造商近年交機頻頻延誤，現在訂新機的交機時間要到2030年，華航成為洞燭先機的業者之前已訂機的新機開始交機，全球競爭力浮現。

華航超前部署，已訂購20架旗艦廣體客機，新機隊預計2029年開始交付；考量到後疫情時代消費者搭機模式改變，卓越的性能與寬敞舒適的客艙空間，成為吸引旅客搭乘首要原因，訂造新機在未來提供更優質的飛行體驗，在競爭激烈全球航空市場脫穎而出。