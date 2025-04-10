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榮成11日起預定買回庫藏股1萬張 區間價5.86~10元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

造紙股榮成（1909）10日公告，董事會決議啟動第23次庫藏股計畫，預計自4月11日至6月10日止，於集中交易市場買回最多1,000萬股普通股，總金額上限達76.28億元，買回區間訂在每股5.86元至10元，預計將轉讓予員工使用。

榮成指出，若股價低於區間下限，仍將持續執行買回。本次庫藏股數量約占公司已發行股份總數的0.75%。

榮成日前公告3月業績，3月合併營收40.60億元，較去年同期增加1.21%，公司並自結單月營業利益5,191萬元，合併稅前淨利3,738萬元，每股稅前盈餘0.03元，睽違八個月，單月轉虧為盈。首季營收102.33億元，較去年同比減少5.27%，自結營業利益2,415萬元，合併稅前虧損8,025萬元，每股稅前虧損0.06元。

榮成今年以來營收逐月回升，法人表示，榮成3月受惠大陸春節後下游補庫行情及內部降本效益，產能稼動率滿載，營收及獲利雙雙成長，全產全銷恢復獲利，在美國實施對等關稅不利出口大環境下，榮成積極拓展內需市場，逆勢轉虧為盈。近期大陸工紙需求下行，工紙及原料廢紙價格走低，考量3月底廢紙價格已止跌回穩，在成本支撐下，後續工紙價格繼續走低空間相對較小。

工紙 庫藏股 榮成 營收

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