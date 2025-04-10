快訊

貪汙案沈慶京打誇張牌「20公斤」手銬、腳鐐防逃 檢察官回應了

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

淡淡3月天 「14家上市金控」3月與第1季獲利雙雙衰退

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
新光金控（2888）公布三月份自結損益，累計合併稅後虧損125.33億元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後虧損0.71元。圖／本報資料照片
新光金控（2888）公布三月份自結損益，累計合併稅後虧損125.33億元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後虧損0.71元。圖／本報資料照片

14家上市金控2025年第1季自結獲利出爐，獲利王富邦金（2881）拿下單月、累計與每股稅後純益（EPS）三冠王，第1季EPS突破3元創歷史同期次高，但受到新光金（2888）虧損擴大影響，因此整體金控3月單月與第1季累計獲利雙衰，3月單月14金控合計稅後純益386.1億元，第1季整體稅後純益1,436.1億元。

3月雖然營業天數較正常，因此有利於銀行利息等淨收益月增，但是3月台股崩跌逾2,000點，衝擊財務操作，證券端也同樣受壓，自營、承銷獲利受影響，而台幣貶值在部分壽險公司已實施外匯準備金新制下，並未能如過往台幣貶就有匯兌利益挹注當月獲利，因此3月單月獲利各家金控表現不一，累計第1季獲利成長的金控家數不到一半。

富邦金 新光金

延伸閱讀

大聯大營收／3月創新高 首季業績大幅超標

大研生醫營收／3月1.34億元、年增逾203% 布局美日澳市場

聯發科營收／3月業績登近30個月高點 首季超越財測高標

富邦金首季EPS 3.01元、獲利年增35% 子公司表現優異

相關新聞

淡淡3月天 「14家上市金控」3月與第1季獲利雙雙衰退

14家上市金控2025年第1季自結獲利出爐，獲利王富邦金（2881）拿下單月、累計與每股稅後純益（EPS）三冠王，第1季...

王品股東大禮包開獎「總值4000元」 股東飆逾10萬人再創新高

王品（2727）10日公告股東會紀念品，今年除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,00...

國泰金首季EPS 2.17元 三子公司累計獲利創同期新高

國泰金（2882）10日公布，3月稅後純益98.4億元，累計第1季稅後純益321.2億元，每股稅後純益（EPS）為2.17元....

星宇營收／第一季年增率40% 創歷史新高

星宇航空（2646）2025年3月總營收為35.52億元，年增率34%，第一季總營收為111.95億元，年增率40%，創...

大同營收／3月39億元、年增7% 在手訂單逾215億

大同（2371）10日公告3月合併營收39.3億元，月增29.21%，年增7.06%，主要受惠核心的電力事業群表現亮眼。...

陽明營收／3月132億元 月減9.97%、年減14.91%

陽明海運（2609）2025年3月單月營收為132.29億元，較2月營收減少14.65億元，減幅為9.97%，較去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。