淡淡3月天 「14家上市金控」3月與第1季獲利雙雙衰退

14家上市金控2025年第1季自結獲利出爐，獲利王富邦金（2881）拿下單月、累計與每股稅後純益（EPS）三冠王，第1季EPS突破3元創歷史同期次高，但受到新光金（2888）虧損擴大影響，因此整體金控3月單月與第1季累計獲利雙衰，3月單月14金控合計稅後純益386.1億元，第1季整體稅後純益1,436.1億元。

3月雖然營業天數較正常，因此有利於銀行利息等淨收益月增，但是3月台股崩跌逾2,000點，衝擊財務操作，證券端也同樣受壓，自營、承銷獲利受影響，而台幣貶值在部分壽險公司已實施外匯準備金新制下，並未能如過往台幣貶就有匯兌利益挹注當月獲利，因此3月單月獲利各家金控表現不一，累計第1季獲利成長的金控家數不到一半。