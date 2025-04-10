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貨櫃三雄首季營收成長 業者：關稅影響美國線出貨

中央社／ 台北10日電

貨櫃三雄3月營收出爐，長榮、陽明萬海首季營收均較去年同期成長。業者表示，關稅政策影響目前美國線市場貨載出貨，亞洲近洋線及歐洲線貨運需求則維持平穩。

長榮海運3月合併營收新台幣335.17億元，因市場受未來國際經貿局勢動盪的影響，3月營收較2月微幅減少2.09%，較去年同期增加11.29%；首季營收1099.99億元，年增24.1%。

陽明表示，因農曆春節後市場需求放緩致運價下跌，3月營收132.29億元，較2月減少9.97%，年減14.91%；累計首季營收455.16億元，年增3.92%。

展望航運市場，陽明指出，目前美國線市場貨載出貨因對等關稅政策影響，具體影響程度與範圍仍待各國與美國關稅協商結果而定，未來將依關稅情況發展及市場狀況審慎應對；其他航線如亞洲近洋線及歐洲線貨運需求則維持平穩。

此外，美軍對胡塞武裝組織發動空襲，導致地緣局勢再次升溫，陽明指出，短期內仍無法判斷紅海何時恢復正常通行，在確保安全情況下，航商仍持續繞行好望角應對；加上近期歐洲主要港口如安特衛普、鹿特丹、漢堡、熱內亞等受罷工、惡劣天候影響持續擁塞，對船期穩定及艙位供給均有影響。

萬海航運3月合併營收117.85億元，月增10.83%，年增24.04%；累計首季營收370.9億元，年增34.3%。

萬海指出，受美國公布對等關稅政策的影響，造成區域間的貨量移轉，將密切與客戶保持聯繫了解出貨變化，據以優化航線及船舶布局。

萬海強調，4月將新增越南、泰國至東印度直航航線，提供往返東南亞和印度間運輸服務。

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