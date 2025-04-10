六福營收／報捷！3月達1.73億元 創近7年同期新高

六福（2705）發布2025年3月營收，帶動集團3月營收達1.73億元，年增5.56%，一舉超越2019年3月1.72億元紀錄，創近7年來新高。

六福村掌握國人出國風潮特別打造「金色嘉年華」盛典，打造全台最大夢幻炫金泡泡球池，結合阿拉伯皇宮金碧輝煌的建築，讓遊客不用出國也能享受中東奢華氛圍，關西六福莊為突顯全台唯一的非洲度假風格旅館，規劃獨有的「非洲面具節」活動，成功吸引大小朋友入住。台北六福萬怡酒店則在長期佈局經營國內外參展廠商及業務面提前運作國外商務客訂房平台合作下搶得展會商機，在自行車展期間住房率幾乎全滿。

六福萬怡酒店抓緊國人愛吃美牛的喜好，與美牛協會策略合作在７樓敘日 全日餐廳推出美牛嘉年華活動，另外也在The Lounge大廳酒吧推「肉食慶典」爐烤牛套餐平日吃到飽活動，午餐每人只要899元，晚餐則每人1,099元，還可享精選葡萄酒喝到飽。六福萬怡也看好寵物商機市場提前佈局各項寵物方案，特別攜手乾杯集團推出「毛孩乾杯」獨家住房專案，大方送出近2,000元的乾杯寵物零食及商品。

展望後市，4月清明連假、5月母親節及企業股東會等活動，都將帶動新一波商機。六福旅遊集團資產活化腳步持續進行，除六福酒店式商辦大樓按計畫興建及招商，將於明年完工，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願。「關西六福莊」二期也已開始規劃，將以奢華住宿並緊鄰動物的叢林概念，打造旅遊體驗。六福淺山農場未來將成為六福永續基地的示範點，以低度開發並結合在地生態、環境教育及食農體驗，結合飯店營運、動物照護讓生態與農業共生共榮，發揮最大永續價值。

4月六福村利用擁有動物園優勢推出大小朋友歡迎的動物派對《獸出沒》熱鬧登場，首度引進三米高的巨型三獸，包括可愛活潑的大象、凜凜威風的獅子，以及六福村的明星動物犀牛，三隻巨獸栩栩如生，遊行期間還會眨眼擺頭、搖尾巴，猶如置身非洲草原，在搭配業務特殊優惠與行銷議題的操作下在清明連假吸引上萬遊客前來朝聖，也同步帶動關西六福莊住房表現。