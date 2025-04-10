大同營收／3月39億元、年增7% 在手訂單逾215億
大同（2371）10日公告3月合併營收39.3億元，月增29.21%，年增7.06%，主要受惠核心的電力事業群表現亮眼。公司表示，目前在手訂單已增至逾215億元，營運動能持續強勁。
大同去年同期基期較高，但在電力及電子代工業務同步增長下，3月營收表現突出，帶動第1季累計營收105.3億元，年減幅已收斂至2.68%。
大同指出，電力事業群為主要成長引擎，3月營收年增超過兩成，累計第1季年增亦逾一成。其中，重電業務受惠台電強韌電網計畫，年增率高達五成以上；智慧電表及馬達（含EV馬達）也維持雙位數年增長，優化的產品組合有助提升毛利率。
此外，日本市場布局有成。大同已獲日本第二代智慧電表（AMI）首批127萬具訂單，今年起量產出貨，能見度達2027年。同時，受惠日本再生能源政策，大型水力發電機組訂單看到2030年，非晶質變壓器需求亦增。法人看好日本市場將持續挹注大同營收動能。
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