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陽明營收／3月132億元 月減9.97%、年減14.91%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

陽明海運（2609）2025年3月單月營收為132.29億元，較2月營收減少14.65億元，減幅為9.97%，較去年同期營收減少23.18億元，減幅為14.91%。

2025年全年第一季營收為455.16億元，較去年同期營收新台幣438.01億元，增加新台幣17.15億元，增幅為3.92%。

陽明海運表示，目前美國線市場貨載出貨因對等關稅政策有影響，具體影響程度與範圍仍待各國與美國關稅協商結果而定，故將依關稅情況發展及市場狀況審慎應對。其他航線如亞洲近洋線及歐洲線貨運需求則維持平穩。

此外美軍對胡塞武裝組織發動空襲，導致地緣局勢再次升溫，短期內仍無法判斷紅海何時恢復正常通行，在確保安全情況下，航商仍持續繞行好望角應對，加上近期歐洲主要港口如安特衛普、鹿特丹、漢堡、熱內亞等受罷工、惡劣天候影響持續擁塞，對船期穩定及艙位供給均有影響。

營收 陽明海運

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