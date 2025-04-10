富邦金首季EPS 3.01元、獲利年增35% 子公司表現優異

富邦金控（2881）10日公布2025年3月自結稅後純益111.1億元，創歷史次高；今年首季稅後純益411.1億元、較去年同期成長35%，每股稅後純益（EPS）為3.01元。各子公司營運績效亮眼，富邦人壽3月稅後純益創歷史新高；台北富邦銀行3月及首季稅後純益皆創歷年同期新高。

旗下富邦人壽3月稅後純益為91.8億元，累計稅後純益為273.6億元，分別較去年同期成長124%及57%，創歷年3月最高及首季第三高紀錄。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入、股票股利收入及兌換利益。

富壽國內、外股票部位在3月已實現部分資本利得、降低曝險，4月2日美國對等關稅的高稅率出乎預期，川普有意透過大規模的關稅政策，重塑全球供應鏈，惟目前保留與各國之談判空間，研判後續關稅措施仍有調整可能，但不確定性仍高，後續將緊密觀察市場變化、調整策略。債市方面，關稅政策不確定性上升，3月公債利率呈現區間震盪。富邦人壽已把握今年利率高檔時點，增加債券部位，提高未來經常性收益利基，並維持充足資金，以因應後續市況變化。匯市方面，美國政策反覆，風險性資產波動加劇，外資持續賣超台股匯出，造成美元兌台幣走強，貢獻本月匯兌利得。

台北富邦銀行3月稅後純益30.7億元，較去年同期成長28%，累計稅後純益突破百億元達101.2億元，較去年同期成長24%，累計獲利續創歷史新高，主要是存放款規模成長及淨利差提升，財管商品銷售及信用卡簽帳金額亦持續穩健成長。第1季利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長10%及19%，帶動整體營收較同期成長13%。截至3月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1,039%，維持良好資產品質。

富邦產險3月稅後純益4.4億元，累計稅後純益16.2億元、年增20%。在強化業務品質篩選與風險管控下，各項業務穩健發展，保險本業收入持續提升。業務表現方面，3月整體簽單保費59.0億元，較去年同期成長16%，其中以商業火險成長241%表現最亮眼，帶動企業保險簽單保費較去年同期成長41%。

富邦證券3月稅後純益3.7億元，累計稅後純益16.6億元、年減29%，主因3月全球股市受川普關稅政策言論影響，股市震盪走跌，3月台股加權指數較去年底已跌逾2,300點，累計首季台股日均值年減6%，影響證券經紀收入、金融資產部位損益較去年同期減少。