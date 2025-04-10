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劍麟營收／第1季達12億元、年增3％ 訂單未受美關稅政策影響

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

劍麟（2228）3月合併營收為新台幣 4.55 億元，較去年同期成長 8.36％。累計 2025 年 1 至 3 月合併營收為 12.83 億元，年增 3.23％。

劍麟表示，受惠全球汽車市場對安全零組件需求的持續提升，且集團在汽車安全領域的技術領先地位與穩定的供貨能力，帶動旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、預縮式安全帶精密導管等主力產品保持穩定出貨表現，推升第一季汽車事業營收占比攀升至 85％水準。

近日美國總統川普宣布實施大規模對等關稅政策，劍麟指出集團營業額中，銷往美國並於美國海關清關的比例約佔總營業額 20% 並主要自台灣生產出貨，集團出口貿易條件皆為客戶承擔目的地國清關及關稅事宜。觀察目前在手訂單及預計交期一切正常，並未受到政策影響。劍麟強調，將持續密切關注相關關稅政策發展，確保訂單穩定，進而維持整體營運的穩健發展。

劍麟 營收

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